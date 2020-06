Sociedade

3 de junho 2020

EM DIRETO | "Custos da crise são absolutamente brutais", aponta António Costa. Registados 366 novos casos e 11 óbitos

Durante o debate quinzenal desta quarta-feira, o primeiro-ministro António Costa falou sobre a crise provocada pelo aparecimento do novo coronavírus no país e afirmou que os custos para a enfrentar serão "absolutamente brutais". O número de mortes associadas à covid-19 subiu para 1.447, depois de terem morrido mais 11 pessoas, em relação ao balanço anterior. Ocorreu ainda uma subida significativa no registo diário de novos casos, tendo sido verificados mais 366 contágios, elevando para 33.261 o total de diagnósticos positivos desde o início da epidemia no país.