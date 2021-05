Sociedade

28 de maio 2021

EM DIRETO | Desde janeiro houve 272 casos de covid-19 em idosos com mais de 80 anos vacinados, mas nenhuma morte

Neste reunião, será esperada a apresentação do trabalho pedido pelo Governo aos peritos sobre as próximas medidas a seguir e também acerca das linhas vermelhas a adotar. O executivo de António Costa irá tomar decisões, baseadas nesta apresentação, tal como fez com o plano de desconfinamento aprovado.