Sociedade

11 de julho 2020

EM DIRETO| DGS atualiza dados em falta: Total de óbitos sobe para 1.654 e de casos confirmados para 46.221

Foram registados mais oito mortes e 342 casos confirmados de covid-19 nas últimas 24 horas em Portugal. As autoridades de saúde emitiram, este sábado, os boletins corrigidos que dão conta de um acréscimo de 542 diagnósticos positivos, que incluem os contágios correspondentes ao número diário apresentado hoje. No total, morreram 1.654 pessoas dos 46.221 infetados, contabilizados desde o início da epidemia no país.