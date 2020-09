Sociedade

4 de setembro 2020

EM DIRETO | DGS publica documento de 43 páginas com novas regras para as escolas

A Direção-Geral da Saúde (DGS) publicou esta quarta-feira um referencial ara as escolas destinado ao controlo da transmissão de coronavírus. O uso de máscaras em crianças e jovens só será obrigatório do 5.º ano em diante, segundo a DGS, que esclarece, no mesmo documento, a definição de surto e a situação em que uma escola deverá encerrar. O documento é tornado público no dia em que Portugal registou 406 novos contágios e mais seis óbitos.