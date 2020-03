Sociedade

18 de março 2020

EM DIRETO | Economia em "tempo de guerra. Governo anuncia pacote de três mil milhões de euros para empresas

Os ministros de Estado, da Economia e da Transição Energética, Pedro Siza Vieira, e do Estado e das Finanças, Mário Centeno, anunciaram esta quarta-feira novas medidas de apoio à economia. No total vão ser dipsonibilizados três mil milhões de euros, com os setores do turismo e da indústria a serem os mais beneficiados. Centeno admite a apresentação de um Orçamento Retificativo.