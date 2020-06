Sociedade

16 de junho 2020

EM DIRETO | Escolas voltam a fechar em Pequim. Portugal regista mais dois óbitos e 300 novos casos de covid-19

As autoridades chinesas voltaram atrás nas medidas de desconfinamento e ordenaram o fecho de todas as escolas em Pequim, de forma a combater o segundo surto da pandemia de covid-19 na capital. Em Portugal, o número de óbitos associados à covid-19 subiu para 1522, depois de terem sido registadas mais duas mortes. O boletim da DGS revela ainda que surgiram 300 novos casos, elevando para 37.336 o número de pessoas infetadas desde o início da epidemia no país. Os dados adiantam ainda que os recuperados subiram para 23.212, mais 360 que ontem.