Sociedade

6 de março 2021

EM DIRETO | Especialistas defendem que é preciso intervir mais cedo

O consenso vai no sentido de que a linha vermelha se situe nos 240 casos por 100 mil habitantes e que mesmo antes haja balizas de referência, proposta que, caso seja aceite pelo Governo, significará um reapertar de medidas mais precoce do que aconteceu no último trimestre de 2020.