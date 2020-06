Sociedade

23 de junho 2020

EM DIRETO | Estado de calamidade mantém-se nos concelhos de Lisboa mais afetados. Limitações especiais já entraram em vigor

Depois de reunir com os autarcas de cinci municípios de Lisboa, esta segunda-feira, António Costa anunciou que o estado de calamidade se deverá manter nos concelhos mais afetados da região de Lisboa e Vale do Tejo, onde se tem registado o maior aumento do número de casos diários de covid-19. À meia noite, entraram já em vigor várias medidas para controlar a propagação do novo coronavírus na região, nomeadamente o limite máximo de ajuntamentos de dez pessoas e o encerramento dos estabelecimentos, à exceção dos restaurantes, pelas 20h00. No total, o país regista 1534 óbitos desde o início da pandemia. De acordo com o boletim da DGS desta segunda-feira, há 39.392 pessoas infetadas, mais 259 novos casos nas últimas 24 horas.