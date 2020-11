Sociedade

6 de novembro 2020

EM DIRETO | Estado de Emergência aprovado no dia em que se registaram 5.550 novos casos e 52 óbitos

A Assembleia da República aprovou, esta sexta-feira, um novo Estado de Emergência - o quarto em Portugal - que entrará em vigor na segunda-feira, dia 9 de novembro, e vigorará por 15 dias, até 23 de novembro, “sem prejuízo de eventuais renovações”. No mesmo dia, Portugal registou um novo recorde de contágios dários, com 5.550 novas infeções, e mais 52 óbitos devido à covid-19, o segundo pior dia no que a mortes diz respeito, desde o início da pandemia.