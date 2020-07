Sociedade

23 de julho 2020

EM DIRETO | Existem mais de 3 milhões de pessoas infetadas com covid-19 na Europa. Parlamento Europeu diz que proposta orçamental de Bruxelas tem de ser melhorada

A Europa ultrapassou, esta quinta-feira, os três milhões de casos de covid-19. No continente antigo foram infetadas 3.007.088 pessoas e 206.714 vítimas mortais desde o início da pandemia no país, segundo dados oficiais recolhidos pela agência de notícias France Presse. Ainda esta quinta-feira foi registado em Espanha e em França o maior aumento de número de casos diários dos últimos meses. O Parlamento Europeu disse, esta quinta-feira, que a proposta orçamental para apoiar os países europeus a recuperar da crise provocada pelo aparecimento da covid-19, alcançado pelos 27 líderes do Conselho Europeu, pode vir a ser chumbada caso não seja "melhorada". Numa resolução que foi esta quinta-feira a votos, o Conselho Europeu concluiu que os riscos dos "cortes" previstos na proposta aprovada em Bruxelas são grandes e que os líderes devem alcançar um acordo "mais satisfatório" senão este será recusado "na sua forma atual".