Sociedade

24 de setembro 2020

EM DIRETO | França e Reino Unido atingem recorde de casos diários de covid-19

O país liderado por Emmanuel Macron e o país liderado por Boris Johnson atingiram, esta quinta-feira, o maior número de casos diários do novo coronavírus de sempre. Nas últimas 24 horas foram confirmados 6.634 casos de covid-19 no Reino Unido. No total, já foram infetadas 416.363 pessoas desde o início da pandemia no país. No mesmo período de tempo foram registados 16.096 mil novos casos de covid-19 em França. Segundo as autoridades de saúde francesas, já foram infetadas 497.237 pessoas em França.