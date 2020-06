Sociedade

9 de junho 2020

EM DIRETO | Governo aprova esta terça-feira Orçamento Suplementar

O Governo aprova esta terça-feira o Orçamento Suplementar, diploma que visa responder à crise económica provocada pela pandemia da covid-19. Esta proposta do Executivo, de revisão do Orçamento do Estado de 2020, é debatida na Assembleia da República no próximo dia 17.