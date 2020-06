Sociedade

2 de junho 2020

EM DIRETO | Governo pede respeito pelas regras no regresso da I Liga. Fronteiras com Espanha fechadas até ao fim do mês

O ministro da Administração Interna, Eduardo Cabrita, pediu esta terça-feira aos adeptos que garantam que o regresso da I Liga é feito em “espírito de festa”, mas respeitando todas as indicações da Direção-Geral da Saúde (DGS). No mesmo dia, o governante admitiu manter as fronteiras terrestres e aérea com Espanha encerradas durante todo o mês de junho. Recorde-se que o número de óbitos por covid-19 em Portugal subiu para 1.436, depois de terem morrido mais 12 pessoas. Surgiram 195 novos casos, em relação ao balanço anterior, elevando para 32.895 o total de contágios, desde o início do surto no país. 19.869 pessoas já foram dadas como recuperadas.