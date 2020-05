Sociedade

28 de maio 2020

EM DIRETO | Governo pondera adiar a reabertura de centros comerciais da Grande Lisboa

Preocupação com surtos e focos de contágio acima da média nacional na Grande Lisboa leva António Costa a ponderar adiamento na reabertura dos centros comerciais de Lisboa e Setúbal. O número de mortes devido à covid-19 subiu esta quinta-feira para um total de 1.369, mais 13 óbitos do que ontem. De acordo com o último boletim epidemiológico, o número de infetados subiu para 31.596, depois de serem diagnosticados mais 304 casos de infeção. O número de recuperados subiu para 18.637, mais 288.