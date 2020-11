Sociedade

9 de novembro 2020

EM DIRETO | Há mais 63 mortes por covid-19 e 4.096 infetados em Portugal

Foram registados, esta segunda-feira, mais 4.096 infetados por covid-19 e 63 óbitos em Portugal - um novo recorde de mortes diárias no país. No total, desde o início da pandemia, já foram contabilizados 183.420 casos positivos e 2.959 mortes relacionadas com o novo coronavírus.