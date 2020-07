Sociedade

EM DIRETO| Índia deverá chegar a um milhão de novos casos de covid-19 esta semana. Em Portugal, estados de alerta, contingência e calamidade mantêm-se pelo menos até ao final de julho

A Índia registou, esta quarta-feira, quase 25 mil novos casos de covid-19, elevando o número de infetados para 936.181. O país, que é o terceiro com o maior número de casos, deverá ultrapassar a barreira de um milhão de casos esta semana. Em Portugal, o Conselho de Ministros, reunido de forma extraordinária esta terça-feira, com o primeiro-ministro a participar por videoconferência a partir de Budapeste, decidiu, sem grande surpresa prolongar o estado de alerta no país, à exceção da Área Metropolitana de Lisboa, que continuará em contingência, e de 19 freguesias que viram renovado o estado de calamidade.