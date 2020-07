Sociedade

17 de julho 2020

EM DIRETO| Índia ultrapassa a barreira do milhão de infetados

Depois de o país ter aberto as portas ao turismo, o país registou, esta sexta-feira, um novo máximo de mortes diárias. Nas últimas 24 horas, foram registados 34.956 novos casos de covid-19, o que faz com que o país tenha ultrapassado a barreira do milhão de de casos, tendo, no total, 1.003.832 casos registados até agora. A Índia é o terceiro país com mais casos registados e especialistas acreditam que muitos casos ficam por detetar. O Governo impôs novas medidas de confinamento em várias zonas do país.