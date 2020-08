Sociedade

7 de agosto 2020

EM DIRETO | Índia ultrapassa a barreira dos dois milhões de casos

Nas últimas 24 horas, a Índia registou 62.585 novos casos de covid-19, tornando-se assim o terceiro país a ultrapassar a barreira dos dois milhões. O último milhão de casos foi registado em 20 dias, um espaço de tempo mais curto comparativamente com os Estados Unidos, que estão a cerca de 200 mil casos de ultrapassar a barreira dos 5 milhões, ou o Brasil, que está a menos de 100 mil de chegar aos três milhões de casos. Em Portugal, registaram-se esta quinta-feira, mais três mortes devido à covid-19, aumentando assim para 1.743 o número total de óbitos no país desde o início da pandemia. De acordo com a DGS, foram diagnosticados 213 novos casos. Portugal contabiliza assim um total de 52.061 infetados, dos quais 37.840 já recuperaram.