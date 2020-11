Sociedade

8 de novembro 2020

EM DIRETO | Já são conhecidas as novas medidas do Estado de Emergência

O primeiro-ministro falou ao país, este sábado à noite, para anunciar as novas medidas do Estado de Emergência, que se inicia segunda-feira. Entre estas medidas está, por exemplo, o recolhimento obrigatório durante a noite e durante parte dos dois próximos fins de semana nos concelhos de maior risco. No mesmo dia, Portugal registou mais 56 mortes por covid-19, aumentando para 2.848 o total de óbitos desde o início da pandemia. Segundo o boletim da DGS, foram ainda diagnosticados 6.640 novos casos nas últimas 24 horas, um novo máximo diário. O país regista assim um total acumulado de 173.540 infetados.