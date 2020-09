Sociedade

1 de setembro 2020

EM DIRETO | Lar em Santarém pede encerramento depois de número de casos de covid-19 subir para 52

A instituição já terá feito o pedido ao delegado de Saúde e à Segurança Social. O número de utentes infetados no lar subiu para 52, tendo apenas 18 utentes e dois funcionários dado negativo para o testes de despistagem. Morreram mais duas pessoas devido à covid-19 em Portugal, nas últimas 24 horas. No total, o país contabiliza 1.824 óbitos desde o início da pandemia. De acordo com o boletim da Direção-Geral da Saúde (DGS) desta terça-feira, foram ainda diagnosticados 231 novos casos. Portugal soma um total de 58.243 infetados, dos quais 42.104 já recuperaram.