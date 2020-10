Sociedade

29 de outubro 2020

EM DIRETO | Líderes europeus decidem não fechar fronteiras

A UE decidiu que as fronteiras não vão ser encerradas apesar do grande aumento de novos casos de covid-19 na maioria dos Estados-membros. A decisão foi anunciada em Portugal por António Costa, que esteve reunido com os seus homólogos europeus no mesmo dia em que se registaram mais 4.224 contágios no país.