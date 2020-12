Sociedade

28 de dezembro 2020

EM DIRETO | Última semana do ano arranca com mais 58 mortos por covid-19 e 2.093 infetados

Foram registados mais 58 óbitos por covid-19 nas últimas 24 horas, elevando o total de vítimas mortais relacionadas com o novo vírus desde o início da pandemia para 6.677. Foram ainda registadas 2.093 infeções e, assim, desde o começo do ano o total de infetados no país subiu para 396.666 contágios.