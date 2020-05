Sociedade

25 de maio 2020

EM DIRETO | Mais 14 mortes e 165 novos casos de covid-19

Segundo o boletim da situação epidemiológica em Portugal, revelado esta segunda-feira pela DGS, já morreram 1.330 pessoas infetadas com o novo coronavírus, desde o início do surto no país, mais 14 óbitos face ao boletim de ontem. Na conferência de imprensa, as autoridades de saúde esclareceram que apenas seis destas 14 mortes eram relativas às últimas 24 horas, as restantes oito foram apuradas após análise dos certificados de óbitos. O boletim revela ainda que surgiram mais 165 contágios, aumentando para 30.788 o número de diagnósticos positivos confirmados desde o início do surto em Portugal. O total de recuperados também voltou a aumentar, embora a subida não tenha sido tão acentuada como no balanço anterior.