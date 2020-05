Sociedade

31 de maio 2020

EM DIRETO | Mais 14 mortes e 297 novos casos de covid-19 em Portugal

De acordo com o boletim epidemiológico partilhado este domingo, foram confirmados mais 14 óbitos relacionados com o novo coronavírus no país. Ainda nas últimas 24 horas, foram confirmados mais 297 casos do novo vírus em Portugal.