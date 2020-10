Sociedade

EM DIRETO | Mais 15 mortes e 1.876 novos casos de covid-19 em Portugal

Morreram mais 15 pessoas nas últimas 24 horas devido à covid-19 em Portugal, aumentando para 2.213 o total de óbitos no país desde o início da pandemia. De acordo com o boletim da DGS desta terça-feira, há mais 1.876 novos infetados. No total, o país regista 103.736 diagnósticos positivos desde o início da crise pandémica. Por outro lado, há mais 1.932 recuperados e o número de casos ativos diminuiu - são agora 39.625.