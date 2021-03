Sociedade

11 de março 2021

EM DIRETO | Mais 18 mortes e 627 novos casos de covid-19

Portugal reportou, esta quinta-feira, 18 mortes associadas à covid-19 e 627 novas infeções. Desde o início da pandemia, já morreram 16.635 pessoas e foram confirmados 812.574 contágios. Atualmente, estão internados 1.102 infetados, menos 99 do que ontem. Existem 51.744 casos ativos, menos 5.408 do que no balanço anterior.