Sociedade

29 de agosto 2020

EM DIRETO | Mais 374 infetados e três mortos em Portugal

O número de casos confirmados de covid-19 no país subiu para 57.448 depois de terem sido registados 374 casos nas últimas 24 horas. No mesmo período foram também contabilizados três óbitos, elevando para 1.818 o número de vítimas mortais do coronavírus em Portugal. Há menos 10 pessoas internadas e mais duas em cuidados intensivos, segundo os dados da DGS divulgados este sábado.