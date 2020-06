Sociedade

20 de junho 2020

EM DIRETO | Mais 377 novos casos e um óbito

O número de mortes associadas à covid-19 em Portugal aumentou para 1.528, mais um óbito no que no anterior registo. Os casos confirmados são agora 38.841, depois de terem surgido mais 377 novos casos nas últimas 24 horas. O boletim da DGS, divulgado este sábado, revela ainda que o total de recuperados subiu para 24.906, mais 459 do que ontem.