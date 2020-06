Sociedade

9 de junho 2020

EM DIRETO | Mais 421 casos confirmados. Centros comerciais da Grande Lisboa reabrem na segunda

O registo diário de novos casos de contágio de covid-19 subiu significativamente, tendo sido registados mais 421 infetados, face ao balanço anterior. No total, desde o início da epidemia em Portugal foram confirmados 35.306 diagnósticos positivos. O boletim da DGS, divulgado esta terça-feira, revela ainda que morreram mais sete pessoas, elevando o número de óbitos para 1.492. Esta terça-feira fica ainda marcada pelo anúncio do levantamento das medidas restritivas aos centros comerciais na região de Lisboa e Vale do Tejo, que reabrem portas a partir de segunda-feira. Mas a grande notícia do dia é a saída do Governo de Mário Centeno que será substituído por João Leão que assumirá assim a pasta das Finanças.