Sociedade

14 de novembro 2020

EM DIRETO | Mais 55 mortes e 6.602 novos casos de covid-19 em Portugal

Morreram mais 55 pessoas devido à covid-19 em Portugal nas últimas 24 horas, aumentando para 3.305 o número de vítimas mortais desde o início da pandemia no país. O boletim da DGS deste sábado revela ainda que foram diagnosticados mais 6.602 novos casos de infeção. No total, o país contabiliza 211.266 infetados. De realçar que este é o primeiro fim de semana em que o recolhimento obrigatório entrou em vigor a partir das 13h00 nos concelhos de maior risco do país.