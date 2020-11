Sociedade

20 de novembro 2020

EM DIRETO | Mais 6.489 novos casos de covid-19 e 61 óbitos em Portugal

Morreram mais 61 pessoas nas últimas 24 horas devido ao novo coronavírus. Este número eleva para 3.762 o número de óbitos por covid-19 no país desde o início da pandemia.O boletim da DGS desta sexta-feira revela ainda que foram diganosticados 6.489 novos casos. No total, o país soma 249.498 infetados durante a crise pandémica. Destes, já 163.000 recuperaram, mais 5.056 nas últimas 24 horas. De realçar, que o prolongamento do período do estado de emergência foi aprovado no Parlamento esta sexta-feira.