Sociedade

13 de junho 2020

EM DIRETO | Mais 7 óbitos e 283 novos casos em Portugal

De acordo com o balanço da Direção-Geral da Saúde (DGS) deste sábado foram registadas mais 7 vítimas mortais relacionadas com a covid-19 e 283 novos casos. Desde o início da pandemia, 1512 morreram infetadas com o novo coronavírus e 36.463 foram infetadas.