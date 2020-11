Sociedade

15 de novembro 2020

EM DIRETO | Mais 76 mortos e 6.035 infetados com covid-19 em Portugal

Portugal continua a ficar acima dos 6.000 casos diários de covid-19. Nas últimas 24 horas, foram registados mais 6.035 contágios e 76 óbitos. No total, já morreram 3.381 pessoas de 217.301 infetados. O boletim da DGS, divulgado este domingo, revela ainda que estão internados mais 121 doentes do que ontem. Nos cuidados intensivos estão agora 415 pessoas, mais duas do que no balanço anterior.