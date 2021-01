Sociedade

4 de janeiro 2021

EM DIRETO | Mais 78 mortos e 4.369 infetados com covid-19 em Portugal

O novo balanço da covid-19 no país, divulgado esta segunda-feira pela DGS, revela que foram registados 4.369 novos casos nas últimas 24 horas, período de tempo no qual morreram, devido à doença, mais 78 pessoas. Assim, o total de vítimas mortais é agora de 7.196 e o de infeções de 431.623. Internamentos voltam a disparar, estão hospitalizadas mais 127 pessoas do que ontem.