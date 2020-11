Sociedade

18 de novembro 2020

EM DIRETO | Mais 79 mortos e 5.891 novos casos de covid-19 em Portugal

Foram registados 79 óbitos por covid-19 nas últimas 24 horas, aumentando para 3.632 o número total de vítimas mortais desde o início da pandemia no país. No mesmo período, de acordo com o boletim da DGS divulgado esta quarta-feira, foram ainda contabilizados 5.891 novos contágios. Portugal regista agora um total acumulado de 236.015 infetados.