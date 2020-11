Sociedade

17 de novembro 2020

EM DIRETO | Mais 81 mortos e 4.452 novos casos de covid-19 em Portugal

Foram registados 81 óbitos por covid-19 nas últimas 24 horas, aumentando para 3.353 o número total de vítimas mortais desde o início da pandemia no país. No mesmo período, de acordo com o boletim da DGS divulgado esta terça-feira, foram ainda contabilizados 4.452 novos contágios. Portugal regista agora um total acumulado de 230.124 infetados. Se por um lado nunca tinha havido tantos doentes nos Cuidados Intensivos - 435 -, por outro lado, também nunca tinha havido tantos recuperados em 24 horas - foram 7.290.