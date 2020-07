Sociedade

8 de julho 2020

EM DIRETO| Mais dois mortos e 443 infetados. Reuniões no Infarmed chegam ao fim

O número de óbitos por covid-19 em Portugal subiu, esta quarta-feira, para 1.631, depois de terem sido registados mais dois óbitos face à ultima atualização da DGS. Nas últimas 24 horas, foram também contabilizados 443 novos casos de contágio, elevando para 44.859 o total de infetados, desde o início da epidemia no país. O dia também fica marcado pelo fim das reuniões entre políticos e especialistas no Infarmed. Uma decisão do Governo que foi alvo de muitas críticas da oposição.