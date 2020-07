Sociedade

8 de julho 2020

EM DIRETO| Mais dois mortos e 443 infetados. Reuniões no Infarmed vão, afinal, continuar

O número de óbitos por covid-19 em Portugal subiu, esta quarta-feira, para 1.631, depois de terem sido registados mais dois óbitos face à ultima atualização da DGS. Nas últimas 24 horas, foram também contabilizados 443 novos casos de contágio, elevando para 44.859 o total de infetados, desde o início da epidemia no país. Apesar do anúncio de que as reuniões no Infarmed tinham chegado ao fim, António Costa afirmou, ao final da tarde, que os encontros vão acontecer "quando se justificar".