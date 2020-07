Sociedade

18 de julho 2020

EM DIRETO| Mais dois óbitos e 313 novos casos de covid-19 confirmados em Portugal

Nas últimas 24 horas foram confirmados mais dois óbitos relacionados com a covid-19 em Portugal. No total, desde o início da pandemia, já morreram 1.684 pessoas no país. Foram ainda registados mais 313 novos casos, elevando assim o número total de infeções para 48.390 no país. Há ainda 452 pessoas internadas, das quais 65 estão nos cuidados intensivos. Mais 363 pessoas recuperaram desde ondem, elevando o número de pessoas que venceram a doença para 33.153.