Sociedade

25 de junho 2020

EM DIRETO | Mais seis mortos e 311 infetados

O número de óbitos por covid-19 em Portugal subiu para 1.549, depois de terem sido registadas mais seis mortes. Nas últimas 24 horas surgiram ainda 311 novos casos, elevando para 40.415 o total de infetados, registados desde o início da epidemia no país. O boletim da DGS, divulgado esta quinta-feira, revela ainda que os doentes internados também aumentaram, embora os que se encontram nos cuidados intensivos sejam menos do que os contemplados no balanço anterior.