Sociedade

10 de setembro 2020

EM DIRETO | Mais três mortes e 585 novos casos de covid-19. Já são conhecidas as medidas do novo período de contingência

Morreram mais três pessoas nas últimas 24 horas devido à covid-19, aumentando para 1.852 o número de vítimas mortais no país desde o início da pandemia. O boletim da Direção-Geral da Saúde (DGS) desta quinta-feira revela ainda que foram diagnosticados 585 novos casos. No total, o país contabiliza 62.126 infetados. Destes, 43.441 já recuperaram. O Conselho de Ministros aprovou hoje as medidas a implementar a partir de terça-feira, dia em que Portugal entra em novo período de contingência: Os ajuntamentos ficam limitados a dez pessoas e há novas restrições nos horários.