Sociedade

16 de agosto 2020

EM DIRETO | Mais três mortos e 121 novos casos de covid-19 em Portugal

Portugal registou mais três mortes devido à covid-19, aumentando assim para 1.778 o número total de óbitos no país desde o início da pandemia. De acordo com o boletim da Direção-Geral da Saúde, revelado este domingo, foram ainda diagnosticados mais 121 novos casos do novo coronavírus. No total, há registo de 54.102 infetados desde o início da pandemia.