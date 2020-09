Sociedade

24 de setembro 2020

EM DIRETO | Mais três mortos e 691 infetados no dia em que o estado de Contingência foi prolongado

Morreram mais três pessoas devido à covid-19 em Portugal, aumentando para 1.931 o número de vítimas mortais no país desde o início da pandemia. De acordo com o boletim da DGS desta quinta-feira, foram diagnosticados 691 novos casos de covid-19. O total de infetados é agora de 71.156. No mesmo dia, o Governo decidiu prolongar o estado de Contingência até ao dia 14 de outubro.