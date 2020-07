Sociedade

25 de julho 2020

EM DIRETO | Marcelo diz que Portugal é um "exemplo" por "não fechar a porta aqueles que nos fecham". País regista quatro mortes e 263 novos casos de infeção

O Presidente da República elogiou, este sábado, Portugal e as medidas preventivas em relação à covid-19. Marcelo Rebelo de Sousa diz que o país é um exemplo visto "não fechar a parte àqueles que nos fecham", dirigindo-se assim a vários países que colocaram o país lusitiano fora da lista de países considerados seguros para viajar. Foram registados mais quatro óbitos relacionados com o novo coronavírus, este sábado, no país, elevando o número de vítimas mortais para 1.716, desde o início da pandemia. Foram ainda registados mais 263 novos casos de covid-19 nas últimas 24 horas. 49.955 já contraíram o vírus em Portugal.