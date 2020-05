Sociedade

24 de maio 2020

EM DIRETO | Morreram mais 14 pessoas por covid-19. Já há mais de 17 mil recuperados

Número de óbitos subiu para 1.316, 14 dos quais ocorreram nas últimas 24 horas. Segundo o boletim da DGS, divulgado este domingo, surgiram mais 152 novos casos, elevando para 20.623 o total de diagnósticos positivos, confirmados desde o início do surto no país. Os dados revelam ainda que o número de recuperados disparou e é agora superior as 17 mil.