19 de junho 2020

EM DIRETO | Morreu o primeiro médico infetado com o novo coronavírus em Portugal

Morreu o primeiro médico infetado com o novo coronavírus em Portugal, esta quinta-feira, no Hospital de São José, em Lisboa. O profissional de saúde de 68 anos estava internado há 40 dias. O homem que foi infetado por um colega não tinha "fatores de risco associados" A Ordem dos Médicos já lançou uma nota de pesar, onde lamentou a morte do médico que trabalhava no Hospital Curry Cabral e enviou as condolências à família.