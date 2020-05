Sociedade

22 de maio 2020

EM DIRETO | Municípios vão receber 30 milhões para investirem na cultura. DGS publica recomendações para o pré-escolar

Morreram 12 pessoas infetadas com o novo coronavírus nas últimas 24 horas, elevando o número de vítimas mortais para 1.289. Foram ainda confirmados mais 288 novos casos desde ontem. Até hoje, 30.200 foram infetadas pela covid-19 no país. O dia fica ainda marcado pelo anúncio do primeiro-ministro sobre uma linha de apoio aos municípios para espetáculos culturais no valor de 30 milhões de euros. As crianças do pré-escolar regressam no dia 1 de junho e a DGS já revelou as suas recomendações.