Sociedade

19 de março 2020

EM DIRETO | Número de casos sobe para 785. Terceira vítima mortal confirmada

O número de pessoas infetadas pelo novo coronavírus subiu, esta quinta-feira, para 785, mais 143 que na quarta-feira, o que representa um aumento de 22,3%. Há uma terceira vítima mortal confirmada, na região Centro. Os números foram divulgados esta quinta-feira pela Direcção-Geral da Saúde (DGS), no seu último boletim epidemiológico, que revela que há ainda 488 a aguardar resultado laboratorial. Também esta quinta-feira é o primeiro dia do estado de emergência, decretado pelo Presidente da República. O Govenro reúne-se esta quinta-feira em Conselho de Ministros para discutir as medidas.