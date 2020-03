Sociedade

22 de março 2020

EM DIRETO | Número de infetados sobe para 1600. Há 14 vítimas mortais devido à covid-19 em Portugal

Subiu para 1600 o números de infetados pela covid-19 em Portugal. Há 14 vítimas mortais. Marta Temido, ministra da Saúde, revelou que 80% dos casos confirmados de covid-19 em Portugal “são casos ligeiros e estão em tratamento domiciliário”. Entraram em vigor, pelas 00h00 deste domingo, as regras e restrições previstas no decreto do governo do estado de emergência face à pandemia da covid-19. O novo coronavírus já provocou mais de 13 mil mortes e pelo menos 300 mil infectados em todo o mundo.