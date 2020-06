Sociedade

8 de junho 2020

EM DIRETO | "Não há sinais de que desconfinamento tenha agravado o surto". País regista mais seis mortes e 192 novos casos

Depois da reunião entre especialistas, políticos e parceiros sociais, no Infarmed, o Presidente da República disse que "a primeira conclusão provisória é que não há sinais de que as duas primeiras fases de desconfinamento tenham provocado um agravamento da expressão do surto epidémico". O boletim da DGS desta segunda-feira revela que morrerram mais seis pessoas devido à covid-19 no país. Portugal regista um total de 1.485 óbitos desde o início da pandemia. Há mais 192 novos casos. Contabilizam-se assim 34.885 infetados.